Lazio-Girona oggi in tv | data | orario e diretta streaming Amichevole 2023

(Di domenica 6 agosto 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per la marcia di avvicinamento della squadra biancoceleste verso la prima giornata del campionato di Serie A/2024. Gli uomini di Maurizio Sarri, dopo la pesante sconfitta subita contro l’Aston Villa giovedì sera, hanno bisogno di rialzare la testa e portare a casa una vittoria incoraggiante a due settimane dall’inizio del campionato. La partita andrà in scena alle ore 20:00 di domenica 6 agosto e sarà disponibile solamente suStyle Channel acquistando uno dei pacchetti disponibili o il singolo evento nella parte pay per view.. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con unatestuale, tabellino ed alcuni ...

Quindi troviamo alle 17 il Torino con il Reims e ancora alle 18.30 il Napoli con l'Augusta fino a chiudere con gli impegni delle romane: alle 19.30 c'è Tolosa - Roma e alle 20.

La Lazio di Maurizio Sarri vuole riscattarsi dopo il deludente 3-0 incassato contro l'Aston Villa e per l'occasione vola in Spagna, dove affronterà il Girona per la quinta amichevole estiva. I ...Girona-Lazio è l’amichevole in programma oggi domenica 6 agosto alle ore 20 in Spagna. Partita trasmessa in streaming sul sito ufficiale della Lazio in pay per view.