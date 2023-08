Lazio | arriva Isaksen | ora Lotito prepara l' assalto a Ricci

Arriverà oggi, completerà i test nel giro di 48 ore e mercoledì pomeriggio si allenerà con la. Isaksen è il terzo colpo di questo mercato ritardato. Sarà la freccia in più dell'attacco, è stato ...La, intanto, ha presentato Kamada e ora chiude anche per Isaksen. Intanto, il mercato in ... tutte le news e le trattative del 5 agosto 08:35 06 Agosto Calciomercato Inter, Sommer...Più del 40 per centoda Lombardia,e Campania, e in misura minore dalle altre regioni. Il problema è di questa pioggia di SOS - su bonifici, pagamenti elettronici, addebiti, versamenti ...

La Lazio arriva a Girona per l'amichevole, il post nostalgico di Castellanos - FOTO Lazio News 24

Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Secondo colpo in pochi giorni, il terzo in questa sessione di mercato: la Lazio ha definito l'arrivo di Gustav Isaksen dal Midtjylland. Nel pomeriggio ...