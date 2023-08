L' Aprilia vince a Silverstone | Espargarò Siamo sulla strada giusta

🔊 Ascolta l'articolo Pecco Bagnaia della Ducati superato nell'ultimo giro dopo buona parte della gara in testa Alexis Espargaro dell'ha vinto il Gp di Silverstone con un sorpasso all'ultimo giro, superando Pecco Bagnaia della Ducati che era stato in testa dalla seconda parte della gara. Seconda vittoria in top - class per ...SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) " Lo spagnolo Aleix Espargaro () sorpassa all'ultimo giro Francesco Bagnaia (Ducati) eil Gran Premio di Gran Bretagna, tappa del Mondiale della motoGp. Piazza d'onore dunque per il piemontese campione in carica e ...Terzo posto per l'altradi Brad Binder.

MotoGp Silverstone 2023, Espargaro con l'Aprilia vince davanti a ... Adnkronos

Una moto italiana davanti a tutti in una prova del Mondiale MotoGp, ma una volta tanto non è una Ducati. A Silverstone, dove è ricominciato il campionato al termine della pausa di luglio, la gara è st ...'Nelle difficoltà abbiamo continuato a crederci e a lavorare', dice lo spagnolo SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Un weekend si ...