Lampedusa | salvati con gli elicotteri i 34 migranti bloccati sulla scogliera 

Leggi su agi

(Di domenica 6 agosto 2023) AGI - Sono stati tratti in salvo tutti i 34rimastisu un'insenatura di Cala Ponente, a, dopo che il barchino su cui viaggiavano, venerdì sera, si è schiantato contro la scogliera. A recuperare il gruppo è stato il soccorso alpino e speleologico siciliano con l'82esimo Csar dell'Aeronautica militare e i vigili del fuoco "VF 145" in servizio al reparto Volo di Catania. I soccorritori si sono calati col verricello e hanno imbracato tutti iche, poco per volta, sono stati portati all'aeroporto di. Fra loro anche sei donne. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Questura di Agrigento. Tre le donne portate al Poliambulatorio, ma nessuna è in gravi condizioni. Ihanno dichiarato ai soccorritori di essere originari di ...