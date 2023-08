Lampedusa | il complicato intervento per salvare migranti bloccati su una scogliera | i soccorritori si calano con i verricelli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Sono in corso le operazioni di recupero di circa 25che si trovano da venerdì arenati sugli scogli anella zona di Capo Ponente, vicino al faro dell’isola, con alla spalle una parete rocciosa di 70-100 metri di altezza e il mare in condizioni proibitive che impedisce il recupero via nave. Sono state attivate l’Aeronautica militare e il Soccorso alpino e speleologico per le operazioni di recupero – perché di fatto è che come se si trattasse di un’operazione Sar (search and rescue) in ambiente montano – surichiesto dalla Guardia costiera e sono in corso in questi minuti. L’elicottero è arrivato sull’isola delle Pelagie circa un’ora fa, ha fatto rifornimento e si è alzato nuovamente in volo. Istanno tentando il recupero con i verriccelli calandosi dall’alto e provando a ...