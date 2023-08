(Di domenica 6 agosto 2023) TREVISO - Lei era sotto la, lui stavando la tv. Ihanno approfittato di quei pochi istanti per entrare in camera da letto e rubare 15di. Furto-lampo...

in azione a Vittorio Veneto, in via della chiesa. Ignoti nei giorni scorsi, in data e arco temporale imprecisati, si sarebbero introdotti senza apparente effrazione negli uffici della parrocchia ..., una volta dentro al salone, hanno rubato il fondo cassa e poi sono scappati. Ingenti i danni per il salone. Indagano le forze dell'ordine....quando iabbiano fatto il blitz. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Civitanova che dopo la denuncia hanno effettuato un sopralluogo. Non è la prima volta che balordi...

Ladri entrano dalla finestra mentre lei è in doccia e lui guarda la TV: rubati 15 mila euro di gioielli ilmessaggero.it

TREVISO - Lei era sotto la doccia, lui stava guardando la tv. I ladri hanno approfittato di quei pochi istanti per entrare in camera da letto e rubare 15mila euro di gioielli.TREVISO - Lei era sotto la doccia, lui stava guardando la tv. I ladri hanno approfittato di quei pochi istanti per entrare in camera da letto e rubare 15mila euro di gioielli.