Ladispoli | cani bagnini salvano due persone in mare

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 6 agosto 2023) Due uomini di 46 e 47 anni sono stati salvati daidella Scuola ItalianaSalvataggio, a, sulla spiaggia del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia. Protagonisti dei due interventi ravvicinati Perla, labrador femmina color miele di 7 anni, e Argo, giovanissimo labrador di un anno e 8 mesi, brevettato all'inizio dell'estate. Intorno alle 10.30 di oggi un uomo si è trovato in difficoltà in una zona di risacca, a circa 80 metri dalla spiaggia. Ilera molto mosso, il vento spirava a circa 12 nodi da sud ovest: l'uomo, S.D., si è reso conto di non essere in grado di tornare a riva a causa della forte corrente ed è riuscito a chiedere aiuto alzando il braccio.