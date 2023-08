Ladispoli – Bagnini a quattro zampe salvano due persone

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 agosto 2023) Due uomini di 46 e 47 anni sono stati salvati dai canidella Scuola Italiana Cani Salvataggio, a, sulla spiaggia del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia. Protagonisti dei due interventi ravvicinati Perla, labrador femmina color miele di 7 anni, e Argo, giovanissimo labrador miele di un anno e 8 mesi, brevettato all’inizio dell’estate. Intorno alle 10.30 di domenica un uomo è finito dentro una zona di risacca, a circa 80 metri dalla spiaggia. Il mare era molto mosso, il vento spirava a circa 12 nodi da sud ovest: l’uomo, S.D., si è reso conto di non essere in grado di tornare a riva a causa della forte corrente, molto affaticato, è riuscito a chiedere aiuto alzando il braccio. Dalla postazione della SICS sono partite le Unità Cinofile, unico presidio di sicurezza balneare sul quel tratto di costa. La persona in difficoltà è stata ...