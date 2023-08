La “Van Life” conquista tutti | ecco le star che amano viaggiare in camper

(Di domenica 6 agosto 2023) Ledi Hollywoodon the road: Da Leonardo DiCaprio a Tom Hanks:chi viaggia e fa le vacanze inle “Vanto. Sono sempre più leinternazionali cheine scegliere di volta in volta la loro meta per le vacanze estive. Sono tante le celebrità che scelgono ilcome stile di vita. per esempio, già nel 2009, durante le riprese del film Inception, l’attore Leonardo DiCaprio ha scelto di rilassarsi in una lussuosa “motorhome mansion”(villa su ruote) della lunghezza di 16 metri. All’interno: mobili e boiserie in ciliegio, soffitti ribassati e uno specchio ovale sul soffitto. Infatti il ...

Il viaggio è sinonimo di libertà ma lo è ancora di più quando è "on the road", alloggiando in camper e spostandosi quando e dove si desidera, senza limiti. La "" consente di dare libero sfogo all'improvvisazione, di scegliere la propria meta giorno per giorno e di scoprire luoghi sempre diversi in un'unica vacanza. Tendenza sempre più in voga

Tendenza sempre più in voga, la “van life” conquista tutti, dagli appassionati globetrotter fino alle celebrità di Hollywood.Che sia per un weekend o per la vita, la van life sta conquistando sempre più viaggiatori, ecco le migliori proposte tra surf e camper ...