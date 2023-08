La tempesta più grande Myrta Merlino distrutta | la confessione prima dell' inizio a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023)si confessa. A pochi giorni dal suo esordio a, al posto di Barbara d'Urso, la conduttrice ha ripercorso la sua vita. Tra i momenti sicuramente più difficili, la mortea madre. Era - racconta - "una donna indescrivibile, che esercitava sempre il diritto alla libertà. Era la mia guida, il mio faro, il mio tutto". Per questo "la sua perdita, forse, è stata realmente lapiù". La mammaa giornalista è sempre stata una donna fortissima. Non a caso - svela a Chi - "venne arrestata a Parigi, davanti all'ambasciata americana, con me in grembo, mentre manifestava. Lei era una donna passionale, di sinistra, che ha combattuto per i dirittie donne". Ad aiutarla a superare il ...