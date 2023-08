La Spagna ‘taglia’ il calciomercato dell’estate 2023

Leggi su justcalcio

(Di domenica 6 agosto 2023) Calcio iberico: 08/06/alle 13:23 CEST LaLiga impallidisce rispetto agli investimenti delle stagioni precedenti In Premier si sta per arrivare a 1.500 milioni di euro di acquisti Ad appena una settimana dall’inizio del campionato spagnolo, la spesa per i trasferimenti ha raggiunto una cifra sorprendente, ma che impallidisce rispetto agli investimenti delle stagioni precedenti. Con un totale di 252 milioni di euro spesiLaLiga affronta uno scenario impegnativo se paragonato alla schiacciante capacità di spesa dei club inglesi della Premier League, che sembrano avere una vera e propria macchina per fare soldi e stanno per raggiungere l’incredibile barriera dei 1.500 milioni di euro negli acquisti. Se guardiamo bene i numeri, è chiaro che il divario tra LaLiga e Premier League è notevole. Infatti, il campionato spagnolo è ...