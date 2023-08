La Senna è troppo inquinata | salta la gara preolimpica

Leggi su agi

(Di domenica 6 agosto 2023) AGI - Ladi nuoto che si sarebbe dovuta svolgere domenica nella, a Parigi, è stata annullata a causa dell'inquinamento del fiume. Lo ha annunciato la World Aquatics, la federazione internazionale di nuoto, dopo aver valutato gli ultimi risultati del test dell'acqua durante la notte. Indicando la qualità dell'acqua del fiume "al di sotto degli standard accettabili", World Aquatics ha aggiunto in un comunicato: "Dobbiamo continuare a lavorare con Parigi 2024 e le autorità locali perntire che siano in atto solidi piani di emergenza per il prossimo anno", in vista dei Giochi che si terranno la prossima estate e che vedono in programma alcune gare di nuoto nella