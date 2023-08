La Senna è troppo inquinata | salta la gara preolimpica

(Di domenica 6 agosto 2023) Grande l’attesa per ladi nuoto nella, che tornerà balneabile, alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. Ma il progetto, per ora, continua a rimanere in cantiere: annullata ladi prova prevista oggi a causa della qualità dell’acqua “sotto gli standard accettabili”. La causa sembra essere l’inquinamento della acque del fiume. A deciderlo L'articolo proviene da Il Difforme.

...dei tre eventi gli altri sono triathlon e paratriathlon che dovrebbero svolgersi sullaai ... Ma la verità è che nei giorni scorsi ha piovuto, facendo straripare le foglie e portando ..."Dopo le recenti precipitazioni superiori alla media a Parigi, la qualità dell'acqua nellaè rimasta al di sotto degli standard accettabili per salvaguardare la salute dei nuotatori", ha ...Persino il Bernina Express risulta essere più conveniente e, in seconda classe, viaggiare tra Tirano e Saint Moritz costa 32 franchi svizzeri, circa 33 euro, per non parlare di una gita sullaa ...

Parigi 2024: Senna troppo inquinata, annullata gara preolimpica - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Parigi 2024, a rischio le gare sulla Senna per l'inquinamento delle acque: niente preolimpico, sette giorni dopo i problemi ai Mondiali di triathlon.La Senna è troppo inquinata e la Federazione mondiale di nuoto, dopo l’ennesimo rinvio, ha dovuto annullare la gara preolimpica in programma oggi, domenica 6 agosto, nella ...