La scia di sangue che spaventa l' America 

(Di domenica 6 agosto 2023) Il 2023 rischia di passare alla storia come uno dei più letali sul fronte della violenza delle armi da fuoco. In soli sette mesi la media è salita a 2 sparatorie al giorno

L'anno record delle sparatorie: la scia di sangue che spaventa l ... ilGiornale.it

Gli Stati Uniti si avvicinano a un macabro record. Il 2023 rischia di passare alla storia per il numero di sparatorie di massa. I dati, raccolti dal progetto Gun Violence Archive, parlano chiaro. Nei ...