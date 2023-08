La Sardegna brucia senza sosta | 600 evacuati | gravi danni | e il vento che alimenta le fiamme – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 6 agosto 2023) Dopo la Sicilia, tocca alla. L’isola continua are dopo che un grande incendio è scoppiato oggi pomeriggio 6 agosto a Monte Longu di Posada, in provincia di Nuoro, nella costa nord orientale della regione. Il rogo è arrivato a ridosso delle case e sono esplosi diversi bomboloni di gas. Per questi motivi molte abitazioni sono state evacuate, così come un camping, dei resort di lusso e anche qualche ristorante. Attualmente, sono in tutto 600 le persone che sono state fatte evacuare e 42 gli incendi che stanno assediando il territorio regionale. Il maestrale che non dà tregua Le– già divampate sabato sera nella zona di Muravera – sembrano non volersi fermare a breve perchéte dalmaestrale. Si stanno, infatti, dirigendo velocemente verso Siniscola e il centro ...