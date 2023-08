La Sardegna brucia | incendi al sud dell’isola

Leggi su ildifforme

(Di domenica 6 agosto 2023) Paura in: i Vigili del fuoco sono al lavoro dalle 22.30 circa di ieri per un vastoo di macchia mediterranea e vegetazione varia nella località di San Priamo frazione di San Vito.: le fasi di intervento Il vento non ha di certo aiutato allo spegnimento delle fiamme. Le squadre di pronto intervento L'articolo proviene da Il Difforme.