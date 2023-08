La rivelazione di Matteo Diamante | ecco chi ha baciato prima del GF VIP 7

Leggi su 361magazine

(Di domenica 6 agosto 2023)in un’intervista ha fatto una. In particolare, l’ex di Nikita Pelizon ha dichiarato di averun’ex gieffinadel loro ingresso nella Casaha fatto unapiccante durante l’intervista alla trasmissione Non Succederà Più. Durante la chiacchierata ha anche parlato della fine della relazione con Nikita Pelizon e ha commentato il rapporto altalenante degli Oriele. Ma andiamo con ordine.si è infatti lasciato andare ad una confidenza. In particolare l’ex naufrago ed ex vippone ha dichiarato di averun’ex gieffinadel loro ingresso al reality show di Canale 5.chi hae cosa ha ...