Il 7 agosto 2023 cadono i 33 anni dalladi Simonetta Cesaroni . Nonostante processi, sentenze, appelli e assoluzioni il delitto di via Poma, uno dei più noti fatti di cronacadegli anni Novanta, è ancora senza un colpevole. Nel ...In virtù dell'ascesa di droni kamikaze e altre tecnologie a basso costo, gli Stati Uniti stanno sviluppando armi che evitino dispendi di munizioni The post La, la nuova arma laser delle forze armate Usa appeared first on ...... cioè la "cintura africana", che separa l'Africa "bianca" (berbera) del Maghreb dall'Africa. ... Si tratta quindi di aree assai estese in cui anno dopo anno,dopo, la popolazione ha ...

La Morte nera, la nuova arma laser delle forze armate Usa Inside Over

Minacce di morte, bambini e donne terrorizzate, un anziano trascinato fuori dall'ex hotel Astor di peso e un ragazzo ecuadoregno che per sfuggire al pestaggio cerca la fuga dalla finestra, lasciandosi ...Sarebbe morto per una gastroenterite di origine ignota Andrea Mirabile, il bimbo palermitano di 6 anni deceduto un anno fa a Sharm el Sheikh mentre era in vacanza con i genitori in un resort ...