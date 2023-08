La goduria Mondiale di Mathieu van der Poel

(Di domenica 6 agosto 2023) I ragazzini che questo pomeriggio giocavano a calcio nel campetto di Kelvingrove Park, a poche decine di metri dalla strada che saliva verso il distretto universitario di Glasgow, probabilmente si sono divertiti parecchio, ma non sanno cosa si sono persi. Chissà se lo hanno capito dopo, nell’udire il brusio della gente, tantissima, che urlava, applaudiva, esultava al passaggio dei corridori che disputavano ildi ciclismo su strada, o nell’ascoltare i racconti di chi cercava di riassumere in poche parole qualcosa che è difficilmente riassumibile in poche parole. A far la cronaca di scatti, attacchi, tentativi di evasione, inseguimenti, rientri e fughe si riempirebbero centinaia di pagine o centinaia di megabyte. Serve sintesi, e la sintesi è una parola: libidine. Basta questa per riassumere un centinaio chilometri di corsa pedalata senza alcun risparmio ...

SUCCESSO- Parte dall'Asia, per la precisione dalla Thailandia, la vita commerciale della sesta ...46 CheAccedi o registrati per inserire commenti. segnala abuso FurgoniIntanto, se cerchi Bagnaia in testa alla classifica, trovi invece Bezzecchi: "In testa alsi sta bene, ho guardato la classifica perché è il massimo per un pilota. Ho anche goduto. Mi ...SUCCESSO- Parte dall'Asia, per la precisione dalla Thailandia, la vita commerciale della sesta ...46 CheAccedi o registrati per inserire commenti. segnala abuso Furgoni