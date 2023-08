(Di domenica 6 agosto 2023) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #calenda #renzi #TerzoPolo #italiaviva #azione #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La dura estate Il Fatto Quotidiano

Anche in questa estate, e sarà così in autunno e più avanti ancora, non conta quello che succede ma come lo percepiamo. Breve racconto sulla verità soggettiva ...(Lapresse) Sono 37,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza, in aumento del 7% rispetto allo scorso anno nonostante i ...