La disinformazione del clickbait | quando i titoli fanno più notizia delle notizie stesse

(Di domenica 6 agosto 2023) Si chiama, ed è fatto di superlativi assoluti, iperboli, frasi lasciate a metà per catturare chi legge… Scorrendo le proposte di Google News mi imbatto spesso in– ma credo capiti un po’ a tutti – che descrivono come epocali cose che sono assolutamente normali. Anzi, cose che non esistono proprio, perché andando a leggere l’articolo si trovano– se così possiamo chiamarle – infarcite di “forse”, “sembra” o addirittura si elaborano tesi contrarie al senso stesso del titolo. E si parla per lo più di gossip o (fanta)calcio., la forza (?) dei numeri Eppure questi pezzi, a volte di pochissime righe,milioni di clic, il che rende necessaria una riflessione. Sono io che sbaglio, legato al vecchio concetto del giornalista che deve fare informazione, cioè spiegare, ...

Secondo un'agenziagoverno svedese, sarebbe questa la strategia messa in atto da Mosca, attraverso un capillare e massivo uso disu internet, per cavalcare le protestemondo ...... cioè la "cintura africana", che separa l'Africa "bianca" (berbera)Maghreb dall'Africa nera. ... e già arcinota, propaganda russa fatta die fake news, che ha coinvolto centinaia di ...Fomentando le tensioni interne attraversoe proselitismo , soprattutto attraverso ... gli altri due grandi PaesiSahel in cui c'è stata una svolta autoritaria al verticepotere. ...

La disinformazione del clickbait: quando i titoli fanno più notizia ... Il Faro online

Disinformazione: "raccolta da blogger, giornalisti e media russi e svedesi" Maria Brock, una ricercatrice presso l'Università di Malmö - riporta sempre il Guardian - ha affermato che le narrazioni di ...A far luce sui numeri e la portata di quel fenomeno, ribattezzato a inizio pandemia, infodemia, è la Croce Rossa Italiana che lancia una campagna per smontare le fake news che circolano in rete su ...