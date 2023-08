La diga di Cumbidanovu in Sardegna | un progetto “travagliato” durato per ora 34 anni E costato oltre 126 milioni di euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) “Lanel territorio di Orgosolo ha una storia travagliata e ora, dopo tanti, i lavori per il suo completamento potranno finalmente ripartire e sarà restituita ai cittadini un’opera di grande importanza per il territorio”. Le parole, alla fine di luglio, del presidente della, Christian Solinas, suggellano il raggiungimento della piena copertura finanziaria per la realizzazione delladi. La giunta, su proposta dell’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, ha approvato lo stanziamento di altri 18,5diper finanziare il secondo e ultimo lotto che consentirà il completamento dell’opera, che si trova sul corso principale del fiume Cedrino, nel Comune di Orgosolo, in provincia di Nuoro. Avrà una capacità pari a ...