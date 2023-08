La corsa all' oro non finisce mai

Leggi su panorama

(Di domenica 6 agosto 2023) In Sudamerica i cartelli della droga e i gruppi paramilitari ne comprano e ne estraggono senza scrupoli. In Africa la compagnia Wagner l’ottiene in cambio di «protezione». I Paesi emergenti ne fanno incetta. È il grande momento del metallo più prezioso, arrivato a 60 mila dollari a causa dell’instabilità della geopolitica. Il ministro della Difesa colombiano Iván Velásquez Gómez lo scorso primo marzo ha dichiarato una «guerra totale» all’attività illegale più redditizia del crimine organizzato nel Paese. Non il traffico di cocaina, nonostante lo Stato resti il primo produttore mondiale dello stupefacente, bensì l’estrazione illegale di oro. Con il prezzo della pasta base di coca in rapido calo a partire dallo scorso anno e quello del metallo prezioso che ha invece raggiunto i massimi storici, complici pandemia e incertezze geopolitiche, oggi i cartelli e i gruppi paramilitari incassano ...