Kvaratskhelia innamorato di Napoli e dei napoletani | bellissime parole del georgiano

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 6 agosto 2023) Khvichaparla dal ritiro di Castel di Sangro: il talentocarica i tifosi in vista della nuova stagione che sta per iniziare. La nuova stagione è ormai alle porte, mancano meno di due settimane e ildi De Laurentiis comincerà il suo primo campionato da campione d’Italia. La prima sfida vedrà gli azzurri affrontare il neopromosso Frosinone al Benito Stirpe, ma prima ci sono altre due amichevoli da affrontare nel ritiro di Castel di Sangro. Allo stadio Teofilo Patini, gli uomini di Garcia sfideranno l’Augsburg oggi e l’Apollon Limassol venerdì 11 agosto, nell’ultimo giorno in Abruzzo prima del ritorno a. Uno dei top player azzurri che probabilmente salteranno questi due match è Khvicha, uscito infortunato dal test contro il Girona di qualche giorno ...