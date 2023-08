Kvara | «Spalletti è stato come un padre | mi ha sostenuto sempre | anche nei momenti più difficili»

(Di domenica 6 agosto 2023) Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’attaccante georgiano del Napoli,tskhelia, parladel rapporto con l’ex allenatore azzurro, Lucianodice cheun. «unper me. E non riuscirò mai a ringraziarlo abbastanza. Èuna svolta per la mia carriera: mi ha dato la possibilità di giocare ad altissimi livelli e mi haneipiù. Quando non riuscivo a dare il meglio, lui eralì a incoraggiarmi, a proteggermi, a ...

Kvara: “Spalletti come un padre per me. Garcia ci aiuterà. Scudetto Venite a sfidarci!” CalcioNapoli1926.it

Pensieri e parole di Khvicha Kvaratskhelia, MVP dell'ultima Serie A, la stella che ha trascinato insieme a Victor Osimhen (e non solo) il Napoli ..."Credo che sia stato un anno incredibile per tutti, non solo per me. Nessuno si sarebbe aspettato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, ma la nostra preparazione e la volontà di dare ...