Kvara | Ho un' intesa naturale con Osimhen Anche se non lo vedo | so già dov' è | ne sento il movimento

parla della suacon Osimhen: "Sapevo che era un calciatore molto forte, mi ha colpito però l'umiltà del ragazzo Victor: si entra subito in sintonia con lui e il nostro feeling si vede ...Mercato Napoli, nuovo contratto perCome infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, anche ...qualche settimana fa e il presidente Aurelio De Laurentiis ufficializzerà presto una nuova...... da Lozano, Politano e Zerbin - che aggiunti a Osi efanno di noi una signora squadra'. HA ... Ho sempre avuto un gran rapporto con i tecnici ed è così pure con Garcia, con il quale l'è ...

Kvara: «Ho un'intesa naturale con Osimhen. Anche se non lo vedo ...

Dietro quel sorriso timido c’è la semplicità di un ragazzo normale che vive una condizione eccezionale. A Castel di Sangro, tutto parla di lui: dalle migliaia di magliette col numero 77 in coda all’es ...Kvara è stato l’uomo della rivoluzione ... Khvicha è il Normal One per eccellenza. Nella vita privata, si intende. Perché dentro al campo è tutto un altro mondo, fatto di finte, sterzate, tunnel, ...