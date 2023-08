Kiev | due morti e 4 feriti nell' attacco al centro trasfusioni

...43: nella notte massiccio attacco russo su varie regioni 03:32 Secondo allarme aereo, esplosioni in varie città...dichiarato l'Aeronautica militare disu Telegram. La contraerea ha intercettato e distrutto 13 missili da crociera Kalibr, 17 missili da crociera Kh - 101/X - 555 e 27 droni Shahed. "Nelle...... linea politica dettata da Washington in merito al sostegno economico aè fondamentale per l'... ma per porre fine alla guerra è necessario che a dialogare siano lenazioni coinvolte in prima ...

Missili su tutta l'Ucraina, raid su centro trasfusionale a Kupiansk, morti e feriti - Kiev, 2 morti e 4 feriti nell'attacco al centro trasfusioni “bombe aeree guidate” - Kiev, 2 morti e 4 feriti nell'attacco al centro trasfusioni “bombe aeree guidate” RaiNews

Massiccio attacco nella notte su oggi, domenica, su diverse regioni ucraine con missili e droni - Berset chiede "l'immediato ritiro russo" ...La dimostrazione è il secondo attacco in due giorni contro un'imbarcazione russa, stavolta una petroliera, con i famigerati droni marini di Kiev, a sud dello stretto di Kerch, vicino al ponte della ...