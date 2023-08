(Di domenica 6 agosto 2023) Goffredo Parise aveva definito«il maggior poeta della vecchiaia e della morte che sia mai stato dato di leggere». A suggerire questa ammirata considerazione allo scrittore vicentino era stata first appeared on il manifesto.

Significativa in questofu la crisi personale che lo colpì nel 1963, quando il suo ...di tipo più estetico in un'evidente contrapposizione alla bellezza fulcro del discorso di Yasunari, ...

Kawabata, il senso dei gigli Il Manifesto

(Alias Domenica) Con «Il suono della montagna», il cui protagonista, Shingo, a sessantadue anni comincia a cogliere in sé segnali di declino che gli fanno presagire l’approssimarsi della morte, lo scr ...