Kata scomparsa | il terribile annuncio del giudice sui genitori | cos’hanno fatto

Leggi su tvzap

(Di domenica 6 agosto 2023) Social., l’delsui. Dopo mesi di ricerche ancora non si sa nulla sulla piccola. La bimba peruviana di 5 anni ènel primo pomeriggio del 10 giugno 2023 dal cortile dell’ex hotel Astor di Firenze, in via Maragliano, dove viveva con la famiglia insieme ad oltre un centinaio di persone che avevano occupato la struttura. Ancora tanti dubbi e incertezze su questo caso, ma la pista imboccata dagli investigatori di Firenze coordinati dai pm Christine Von Borries e Giuseppe Ledda emerge con chiarezza dal decreto di perquisizione nei confronti deidella piccola, Miguel Angel Ramon Chicllo e Katherine Alvarez.Leggi anche: ...