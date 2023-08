Kata scomparsa a Firenze | la mamma | Vorrei sapere se è viva Sto male

Katherine Alvarez, madre di, la bimba peruviana di 5 annidall'ex hotel Astor di Firenze il 10 giugno scorso difende il fratello Abel arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul racket delle stanze dell'albergo. "Non ...Lo sfogo di Katherine Alvarez con i legali: "Due mesi senza notizie della mia bambina. Spero che la nuova indagine serva a trovarla"Un'indagine parallela a quella sulladella bambina, che procede con mezzi e risorse ... con le perquisizioni che hanno coinvolto (come terzi non indagati) sette familiari die in ...

Firenze, arrestato lo zio della piccola Kata: le immagini dell'uomo in testa al corteo per la scomparsa della... Corriere TV

Non si può stare così senza sapere niente. Chi sa di Kata mi faccia sapere qualcosa”. Con queste parole Katherine Alvarez, la mamma di Kataleya Mia Alvarez Chicllo, la bambina di 5 anni scomparsa a ..."Sono passati due mesi e stare così, senza sapere nulla mi fa stare male. Non si può stare così senza sapere niente", ha detto la donna in uno sfogo con i suoi legali ...