Kata scomparsa a Firenze | la madre | “Vorrei sapere se mia figlia è viva o no”

Leggi su tpi

(Di domenica 6 agosto 2023) “se, se sta bene, sono passati due mesi e stare così senzanulla mi fa stare male”. Lo ha detto ladi, la bimba di 5 anniil 10 giugno scorso dall’albergo occupato in cui viveva con la sua famiglia, a. “Non si può stare così senzaniente. Chi sa dimi facciaqualcosa”, ha detto oggi Kathrine Alvarez, sfogandosi coi suoi legali. “Spero che la nuova indagine serva a trovarla”, ha ribadito Kathrine riguardo la perquisizione dei cellulari, il suo e quello del marito, Miguel Chicclo Romero. La coppia, che non è indagata, è rimasta fino a sabato sera tardi negli uffici dell’Arma in attesa che la copiatura dei ...