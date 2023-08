Kata rapita e il racket affitti in hotel | Faida violenta | genitori zitti

...in una nota il procuratore aggiunto Luca Tescaroli si tratta di perquisizioni a soggetti non indagati e ritenute necessarie per trovare elementi utili a rintracciaree chi l'haall'Astor. ...... si tratta di perquisizioni a soggetti non indagati e ritenute necessarie per trovare elementi utili a rintracciaree chi l'haall'Astor. I decreti firmati dai pm Christine von Borries e ...... tentata estorsione, tentato omicidio e lesioni: tra di loro c'è Abel Alvarez Vasquez, conosciuto come Dominique, lo zio materno di, l'ultimo ad avere visto la bambina prima della scomparsa'. La ...

Kata rapita «per vendetta», arrestato lo zio per pestaggi e racket delle case. Perquisiti i genitori della bim ilmattino.it

Dopo la perquisizione chiesta dai pm Christine Von Borries e Giuseppe Ledda nei confronti della coppia, sembrerebbe essere chiaro che la piccola è stata rapita a causa dei rapporti conflittuali che ...Sabato 5 agosto. Ore 22.20. I genitori di Kataleya, la piccola di 5 anni rapita quasi due mesi fa dall'ex hotel Astor, escono dal Comando provinciale dei carabinieri di Firenze in Borgo Ognissanti. Gl ...