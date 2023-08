Kata | il video choc dell' uomo che si lancia dalla finestra dell' Astor per sfuggire al raid organizzato dello zio della bimba

approfondimento Firenze, l'ultimodi: sale e poi scende di nuovo le scaleapprofondimento Firenze, l'ultimodi: sale e poi scende di nuovo le scale FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Caso Emanuela Orlandi, dalla scomparsa alle ...su questo argomento La festa scudetto costa caro al superboss della Camorra: l'arresto ... Arriva la verità sulla bimba scomparsa a Firenze Arrestato lo zio diNel rapporto l'Oms spiega che '...

Kata, il video choc dell'uomo che si lancia dalla finestra dell'Astor per sfuggire al raid dello zio della bim ilgazzettino.it

Tutto questo accade la sera del 28 maggio scorso, due settimane prima del rapimento dall'albergo di Kata, la bambina di 5 anni figlia di una coppia di peruviani. "Tatiana mi devo salvare perché senno ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...