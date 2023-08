Kata | i genitori «nascondono informazioni che possono essere utili a ritrovarla» Sequestrati i cellulari

(Di domenica 6 agosto 2023) Idisono a conoscenza diche potrebbero rivelarsi preziose per il ritrovamento della bambina di 5 anni, sparita nel nulla quasi due mesi fa. Eppure non collaborano con gli...

Leggi Anche Caso, arrestato lo zio della bimba scomparsa a Firenze - Perquisiti anche iLeggi Anchesulle scale dell'ex hotel Astor di Firenze: gli ultimi istanti prima di sparire TI POTREBBE INTERESSARE...a soggetti non indagati e ritenute necessarie per trovare elementi utili a rintracciaree chi ...in particolare la finalità di acquisire le copie delle memorie dei telefoni cellulari dei, ...Articoli più letti Il caso della scomparsa di: lo zio arrestato e iperquisiti di Michele Razzetti And just like that: la rivelazione - shock di Carrie su Mister Big di Alessandra De ...

Kata scomparsa a Firenze, il giudice accusa: «I genitori hanno nascosto informazioni importanti sul rapimento» leggo.it

“Kata non è stata rapita, nè per vendetta nè per ricatto”. Ne è certa la criminologa Roberta Bruzzone. “Quel pomeriggio del 10 giugno – precisa -, la bambina è rimasta coinvolta, suo malgrado, in qua ..."Sono passati due mesi e stare così, senza sapere nulla mi fa stare male. Non si può stare così senza sapere niente", ha detto la donna in uno sfogo con i suoi legali ...