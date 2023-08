Kata | a quasi 2 mesi dalla scomparsa le indagini ripartono dall' ex hotel Astor di Firenze

(Di domenica 6 agosto 2023) Adue'exle ricerche di, la bambinalo scorso 10 giugno. Quattro persone sono state arrestate per il racket degli affitti nell'exdi via Maragliano, da cui la piccola è sparita. Fra loro anche lo zio materno della bambina, l’ultimo ad averla vista prima che svanisse nel nulla, secondo le ricostruzioni disponibili finora. Le accuse - scaturite dal percorso di indagine per ritrovare la bimba - sono di estorsione, tentativi di estorsione e rapina, minacce, ma anche tentato omicidio e lesioni gravi, tra il novembre 2022 e il maggio 2023, ai danni di altri occupanti dello stabile. Lo scorso ...

La bimba è stata rapita due mesi fa, il 10 giugno ... riuscendo a salvarsi per miracolo. Ora per quella vicenda, che potrebbe essere anche in ... quattro cittadini peruviani, tra cui lo zio materno di, tutti finiti in carcere con accuse di ...

L'arresto dello zio di Kata ci dice che la bambina è stata rapita non a scopo di estorsione, ma per vendetta nei confronti della sua famiglia ...