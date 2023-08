Juve | resta McKennie e partono due giovani

Ma Pogba a parte, laqualcosa farà e da giorni si parla di un interesse per Khephren Thuram, ...da vedere come si svilupperà la vicenda con la possibilità che negli ultimi giorni la ...La Juventus ottiene il tesoretto per sbloccare il mercato: la cessione di Miretti riaccende i piani dei bianconeri I giovani che Massimiliano Allegri ha valorizzato nella scorsa stagione potrebbero ...In Brasile ha giocato con l'exDiego e Gabigol , e sfidato Diego Costa e Hulk . Ha un passato ...da capire se l'Arsenal accetterà o meno la proposta. Oggi il giocatore ha pubblicato una ...

Iling prova a tenersi la Juve cambiando ruolo, ma la Premier resta in ... Bianconera News

Intervenuto alla "Bobo Summer Cup", Alessandro Matri, ex attaccante, tra le altre, della Juventus, parla delle possibilità di titolo dei bianconeri. Ecco quanto riportato ...Nelle scorse ore il giornalista Claudio Zuliani ha scritto un editoriale su Bianconeranews dedicato alla Juventus, rilanciando le ambizioni scudetto della formazione piemontese. Degli obiettivi che gl ...