Juve | il mercato in uscita non si sblocca e anche le regole sui prestiti sono un problema

Ne sa qualcosa anche Harry Kane, pezzo da novanta del. Giocava nell`Arsenal quando il suo ... Il "Maestro" ha illuminato per 10 anni il gioco dei rossoneri e per altri 4 della. Di Brncic si ...L'Arabia continua fare la spesa in Italia. L'Al Hilal torna su Osimhen ma per ora il Napoli resiste, l'Al Alhi è vicino all'accordo con la Roma per Ibanez , nel mirino anche Zielinski . Lanon molla Lukaku e continua a lavorare con il Chelsea ad uno scambio con Vlahovic , dopo Scamacca l'Atalanta spera di chiudere con il Milan per De Ketelaere. Punti chiave 16:39 Al Hilal, offerta ...... oltre alla JuventusRimane apertissimo ilin entrata del Milan, nonostante gli otto primi ... L'ex interista rimane in cima alle preferenze della, frenata però dalla ferma volontà di Dusan ...

Gravenberch, l'idea Juve e gli intrecci di mercato col Bayern: i dettagli Tuttosport

dopo essere stato messo sul mercato, potrebbe clamorosamente restare. Possono invece partire verso la Salernitana due giovani talenti. I due match contro Milan e Real Madrid hanno dato dunque risposte ...In sede di calciomercato arriva una svolta improvvisa: l'Atletico Madrid pesca in casa Juventus e chiude per lo scambio ...