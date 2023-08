Juve | Ake ai saluti | andrà all'Udinese

2 Marley Aké , esterno d'attacco classe 2001, presto dirà addio alla Juventus per accasarsi all'Udinese . Già lunedì, secondo il Messaggero Veneto ci sarà il passaggio con la formula del prestito con ...La Juventus deve cedere prima di poter andare sul mercato in entrata. Come riporta oggi Tuttosport, sono parecchi i giovani con le valigie pronte in casa bianconera. Koni De Winter andrà al Genoa, ...Ufficiale l'approdo di D'Ambrosio al Monza, mentre lacede Aké all'Udinese (prestito con diritto di riscatto e controriscatto) e può mandare De Winter al Genoa (prestito con obbligo). La Roma é ...

Akè lascia la Juve: domani ad Udine per le visite mediche. I dettagli Juventus News 24

La Juventus pensa ad un possibile rinforzo a centrocampo: sul piatto soprattutto tre nomi, di cui vengono da Bayern Monaco Tre indizi fanno una prova. Perché se è vero che la Juventus è concentratissi ...E' una Juventus in maschera quella che si accinge a cominciare la ... Ci sono poi tutti i giovani da sistemare, a parte Ranocchia, Ake e De Winter: Miretti e Nicolussi Caviglia dovrebbero andare alla ...