Juve | a centrocampo una cessione | un oggetto misterioso | una sorpresa e l'idea Gravenberch che ritorna

(Di domenica 6 agosto 2023) Il mercato dellantus per ora si è limitato all'acquisto di Timothy Weah e alladi Arthur, a parte i rientri dai prestiti...

Calciomercato, i bianconeri tornano a pensare a Ryan Gravenberch: c'è un piano per il giocatore olandese ...nuovamente il profilo di Ryan Gravenberch per andare a rinforzare il proprio, ......Sky Sport Germania aggiungendo un altro nome alla lista dei possibili rinforzi aper il ... ci sarebbe da registarare un ritorno di fiamma dellaper Goretzka., Goretzka chiuso da ...... l'ultimo nome per ilbianconero è Gravenberch , chiuso al Bayern da una nutrita concorrenza. Giuntoli lo stima dai tempi del Napoli, i buoni rapporti tra lae i bianconeri ...

Juve, dalla Germania il nome nuovo per il centrocampo: Goretzka del Bayern - Sportmediaset Sport Mediaset

StampaLa giornata di domani potrebbe essere molto importante in chiave mercato. Dopo aver ingaggiato il portiere Costil ed aver bloccato il jolly Martegani, in attesa di definire la sua posizione da c ...Una volta completate le cessioni, la Juve potrebbe cercare nuovi centrocampisti. I due giocatori del Bayern sarebbero delle opportunità di mercato ...