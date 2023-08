Judo | Masters Budapest 2023 | Parlati si fa male ed è quinto nei 90 kg | subito eliminata Bellandi

(Di domenica 6 agosto 2023) Tanti rimpianti e bilancio complessivamente deludente per l’Italia nella terza e ultima giornata deldi, andata in scena sui tatami della László Papp Arena. Il movimento azzurro, che schierava oggi due delle sue stelle nelle categorie pesanti, ha infatti mancato l’appuntamento con il podio centrando comunque un buon piazzamento. Il migliore dei nostri portacolori nel day-3 è stato indubbiamente Christian, argento mondiale 2022 e n.4 del seeding nei -90 kg, capace di spingersi fino alle semifinali battendo nell’ordine l’olandese Jesper Smink (ippon), il bulgaro Ivaylo Ivanov (waza-ari al Golden Score) ed il kirghiso Erlan Sherov (ippon dopo 2’07” supplementari). Il talentuoso napoletano ha poi ceduto in semifinale al forte georgiano Luka Maisuradze dopo oltre 5 minuti ...

Questa seconda medaglia almi fa capire che sono sulla buona strada per andare alle Olimpiadi, comunque confermarsi sempre nel blocco delle finali vuol dire che sei sempre fra i cinque più ...Ancora un podio per la ventunenne ...In quel di Budapest sono andati in scena gli Hungarycompetizione nella quale la nostra Assunta Scutto si è guadagnata un buonissimo ed importantissimo terzo posto nella manifestazione. Si tratta di un secondo terzo posto, dopo sempre il bronzo ...

