Jovanotti in Italia dopo l' incidente in bici | a Forlì la riabilitazione

...sembrava costretto a prolungare la sua permanenza nella Repubblica Dominicana per evitare il rischio trombosi a causa delle troppe ore di volo, invece, a sorpresa, è tornato ine ...fa rientro in. Il cantante, che si trovava a Santo Domingo in seguito all 'incidente in bicicletta che gli ha causato una frattura scomposta della clavicola e del femore in tre punti, ...Oggiè rientrato incirca tre settimane dopo l'incidente in bicicletta a Santo Domingo in cui si è fratturato clavicola e femore. Il cantante, ancora in sedia a rotelle, ha postato un ...

Jovanotti è tornato in Italia dopo l'incidente in bici a Santo Domingo: l'atterraggio a Forlì - Il video Open

Il cantante è rientrato da Santo Domingo dove a metà luglio era caduto dalla bici. È atterrato a Forlì a bordo di un Falcon 2000, poi ha proseguito il viaggio con un mezzo privato ...“Ho l’ok del chirurgo, torno a casa”, ha fatto sapere Cherubini poco prima di imbarcarsi su un volo che lo ha finalmente riportato a casa dalla ...