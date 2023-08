(Di domenica 6 agosto 2023) Leggi Anche Con 'Once Upon a Mind'riparte dal cuore ealle radici: 'Dedicato alle persone che amo' Il'Who We Used To Be' è il primoin studio didall'...

Con 'Once Upon a Mind' riparte dal cuore e torna alle radici: 'Dedicato alle persone che amo' Il nuovo album 'Who We Used To Be' è il primo album in studio di dall'acclamato 'Once Upon A Mind' del 2019 che ...

James Blunt torna dopo quattro anni: il singolo "Beside You" anticipa il nuovo album TGCOM

Negli anni la fama di James Blunt è diventata speciale. È uno degli artisti maggiormente rispettati per la sua onestà, arguzia e fascino come mostrato nei dischi, sul palco e con il suo account ...Arriverà il 27 ottobre, a distanza di quattro anni dall'ultimo album in studio, il nuovo attesissimo lavoro di James Blunt. Il nuovo progetto discografico, dal titolo Who We Used To Be, conterrà dieci ...