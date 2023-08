Italiani | popolo di santi | navigatori | poeti e gattari

Leggi su agi

(Di domenica 6 agosto 2023) AGI - Whisky ha il pelo bianco e gli occhi azzurri, ma solo adesso riesce ad aprirli grazie alle donazioni di privati che lo hanno salvato dalla cecità. Odisseo oggi sgattaiola allegro, fino a pochi mesi fa rischiava di rimanere paralizzato dopo essere stato investito e lasciato sull'asfalto. A salvarlo, anche in questo caso, la raccolta fondi che ha permesso di operarlo. Sono alcune delle tante storia di solidarietà raccolte dall'Oipa - Organizzazione internazionale protezione animali, che testimoniano l'amore degliper i gatti. Un idillio confermato anche dai numeri, alla viglia della giornata internazionale del gatto promossa dall'International Fund for Animal Welfare. I felini rimangono in cima agli animali domestici più apprezzati secondo il rapporto Eurispes 2023, per il quale il gatto viene scelto dal 34,4 per cento degli intervistati ed è secondo ...