(Di domenica 6 agosto 2023) ROMA -lascia la panchina dell'dopo sei anni , dopo un Mondiale chiuso ai gironi che si è aggiunto a un Europeo non positivo. L'ormai ex ct ha scritto una, ...

Sono stati anni bellissimi e molto intensi, che porterò sempre con me… Auguro alla Nazionale e a tutto il calciodi Crescere e che tutto il Movimento torni a muoversi con vigore ed ...ROMA - Milena Bertolini lascia la panchina dell'dopo sei anni , dopo un Mondiale chiuso ai gironi che si è aggiunto a un Europeo non positivo. L'ormai ex ct ha scritto una lettera, dove tra l'altro risponde alle critiche le avevano ...Chevedremo Possiamo aspettarci ottime cose. Certamente dal salto in alto con Tamberi, poi con il salto in lungocon la Iapichino e dalla marcia con Stano, Fortunato e Palmisano&...

Italia Femminile, la lettera di addio di Milena Bertolini Corriere dello Sport

Sono stati anni bellissimi e molto intensi, che porterò sempre con me... Auguro alla Nazionale e a tutto il calcio femminile di Crescere e che tutto il Movimento torni a muoversi con vigore ed energia ...Vienna – Gli Azzurri del Beach Volley chiudono al quarto posto agli Europei in Austria. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava al Danube Insel di Vienna hanno perso per 2-0 (22-20, 21-13) con gli ucraini S ...