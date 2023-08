Iron Maiden | la vera storia di ‘2 Minutes to Midnight’

(Di domenica 6 agosto 2023)e un brano diventato leggendario. Il 6 agosto 1984 la band britannica pubblicava il celebre singolo 2to Midnight. Una canzone di protesta contro la guerra, e che riflette sullo spettro della guerra nucleare, con la potenziale distruzione dell’umanità. Il decimo singolo degliDecimo singolo in studio della band di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: la band pagherà tutte le spese per l’operazione di Paul Di’Annoa Bologna: cancellato il concerto per maltempo, evacuata l’areain Italia nel 2023: tutte le info sui biglietti...

I metallari, quelli con i capelli lunghissimi e gli anelli e gli occhi truccati e le magliette del Signore degli anelli e di teschi parlanti e case abbandonate e zombie (glidiranno ...Condividi su:e i problemi di salute del batterista. A sorpresa la band britannica ha pubblicato il messaggio del batterista Nicko McBrain. Nel video il drummer, oggi settantuenne, svela ai fan di aver ...Così Nicko McBrain. Il leggendario batterista degli, criticato da alcuni fan per il suo modo di suonare nel recente 'The Future Past Tour", poiché non in grado di suonare alcune parti o per aver rallentato alcuni passaggi, rivela la ...

Nicko McBrain, il batterista degli Iron Maiden: “Non do il 100% Sono in parte paralizzato dopo un ictus ma r… la Repubblica

Il cantante degli Iron Maiden , Bruce Dickinson, ha affermato che il declino dell'industria musicale è da imputare al fatto che le case discografiche non hanno approfittato della rivoluzione digitale.