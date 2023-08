(Di domenica 6 agosto 2023) "L'è di tutti, e le superpotenze, gli Stati Uniti in particolare, non possono avanzare pretese su queste parti. Se questi poteri non consentono il movimento di una nave in uno stretto, ...

"L'alto mare è di tutti, e le superpotenze, gli Stati Uniti in particolare, non possono avanzare pretese su queste parti. Se questi poteri non consentono il movimento di una nave in uno stretto, ......mancata osservanza della seconda parte dell'accordo che prevede la rimozione di ogni...preoccupato che la tecnologia sensibile possa cadere nelle mani della Repubblica Islamica dell', ..."L'alto mare è di tutti, e le superpotenze, gli Stati Uniti in particolare, non possono avanzare pretese su queste parti. Se questi poteri non consentono il movimento di una nave in uno stretto, ...

Iran, restrizione a navigazione in alto mare è un dannato errore ... Agenzia ANSA

"L'alto mare è di tutti, e le superpotenze, gli Stati Uniti in particolare, non possono avanzare pretese su queste parti. Se questi poteri non consentono il movimento di una nave in uno stretto, ...In Iran, l'omosessualità viene considerata un crimine. L'amore tra due persone dello stesso sesso viene punita con la reclusione o la pena di morte in virtù delle rigide imposizioni del regime islamic ...