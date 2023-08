Intercettazioni | Nordio commissariato | voleva tagliarle | ma ora è costretto a potenziarle per salvare i processi di mafia La norma in Cdm

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Ha passato mesi e mesi a dire che lein Italia sono troppe e il loro uso va ridotto. Ma il primo provvedimento sulla materia che il Guardasigilli Carloporterà in Consiglio dei ministri andrà nel senso esattamente opposto: estenderà la possibilità per i magistrati e la polizia giudiziaria di ascoltare le conversazioni altrui. A generare il paradosso è stata la decisione di palazzo Chigi di intervenire con unaad hoc per neutralizzare i rischi di depotenziamento del contrasto alle mafie insiti in una recente decisione della Cassazione. Con la sentenza 34895 del 30 marzo 2022, infatti, la Prima sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato illegittime ledisposte secondo il regime più “largo” previsto per i “delitti di criminalità organizzata” – indizi di reato ...