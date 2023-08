Inter | il ds dell'Athletico Paranaense | 'Bento? Ne ho parlato con Ausilio | non lo vendo ma'

Il portiere svizzero Yann Sommer è arrivato a Milano intorno alle 18 di oggi per iniziare la sua nuova esperienza con la maglia. Il portiere del Bayern Monaco lunedì 7 agosto si sottoporrà alle visite mediche, ultimo step prima della firma sul nuovo contratto con il club nerazzurro. L'estremo difensore elvetico ...... il Verona ha messo la freccia sullo Spezia e si prepara ad accogliere Sebastiano Esposito - rientrato dall'avventura in Serie B a Bari - attaccante classe 2002 di proprietà. Il club ...La notizia di oggi è senz'altro l'arrivo a Milano di Yann Sommer , il portiere che sostituirà Onana tra i pali, domani la firma di Sommer: e Gosens resta . Milan - Atalanta, ...

Arrivato all’Inter a gennaio 2022, Robin Gosens non è mai riuscito a mostrare con la maglia dell’Inter quanto messo in mostra all’Atalanta. E il giocatore tedesco, che ha da poco compiuto 29 anni, pot ...Bento si allontana dall'Inter. Il ds dell'Athletico Paranaense ha gelato i nerazzurri con queste parole a FCInternews.it: “Bento non è in vendita. Ne ho parlato con Piero (Ausilio, ndr): lui è molto ...