Inter | dopo Sommer e Samardzic l’obiettivo numero uno | due nomi

Oggi lo svizzero sarà in Italia Yann Sommer, portiere di proprietà del Bayern Monaco, sarà il nuovo estremo difensore dell'una trattativa lunghissima, finalmente oggi lo svizzero sarà in ...Contatti poi ripresi con forza sin dal giornola finale di Champions League persa dall'a Istanbul contro il Manchester City....sogna l'e aspetta. Lo ha rivelato il diretto interessato che ha parlato nel corso di un'intervista alla radio Transamérica . L'estremo difensore potrebbe approdare in nerazzurro ma solo...

Inter, perché puntare su Morata, Beto o Balogun dopo il no di Scamacca Corriere della Sera

A lanciarlo è stato lo stesso attaccante dei Gunners, tornato di colpo a essere oggetto del desiderio della dirigenza dell'Inter dopo il tentativo andato a vuoto per Gianluca Scamacca (andrà ...L’Inter si trova a dover prendere decisioni cruciali per completare il reparto attaccanti dopo la quesitone Lukaku e la mancata acquisizione di Scamacca. La partenza inaspettata di Lukaku ha mutato i ...