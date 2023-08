Incendi in Sardegna | Posada e Siniscola a fuoco Emergenza anche nel sud dell' isola a Muravera

Fiamme anche nel SudIl tutto mentre si comincia a fare un primo bilancio dei danni causati dagliche dalle prime ore del giorno, anche favoriti dal forte maestrale, stanno bruciando ...Le fiamme alimentate dal forte vento che da ieri sta imperversando la, si sono propagate ...svolti dalle squadre nella notte nell'hinterland cagliaritano e nella provincia per altridi ...''Non ci sono certezze assolute ma stento a credere che glisiano stati provocati da ... Un altro incendio ina poche decine di metri da case e attività commerciali all'ingresso di ...

Scatta l'allarme incendi in Sardegna. Un grosso rogo è divampato a Monte Longu di Posada (Nuoro), nella costa nord orientale dell'isola. Evacuate diverse abitazioni. Le fiamme, alimentate dal maestral ...Un altro incendio in Sardegna a poche decine di metri da case e attività commerciali all'ingresso di Quartu. Paura per gli abitanti delle case che si affacciano sulla via Fiume anche perché il fumo ...